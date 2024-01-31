Yerel seçimlere kısa bir süre kala çalışmalarda hız almaya başladı.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel tekrar aday gösterildi.

İlk 5 yıl içinde Kuşadası, tarihinde görmediği hizmeti aldı.

Özellikle Sosyal Belediyecilik anlamında çağ atladı diyebiliriz.

Altın Güvercin tekrar havalanırken Kuşadası adeta şaha kalktı.

Yapılması gereken söz verilen projeler bir bir tamamlandı.

Ömer Günel, Kuşadası’na olan sevdasını yıllardır dile getirmiştir.

Şimdi ise Kuşadası halkından bir 5 Yıl daha vize almak için sahada.

Ömer Günel'in en büyük özelliği seçim zamanı değil, Başkan olduğu 4 buçuk yıldan bugüne hep sahada olmasıdır.

Vatandaşın her daim yanında olarak, onların derdine hep ortak olmuştur.

Ömer Günel ilk 5 Yılda yaptıklarına bakacak olursak, ikinci 5 yılda neler yapacak hep beraber göreceğiz.

Gelelim Diğer Siyasi Partinin Adayına...

Kuşadası'nda öyle bir şey var ki, diğer siyasi partilerden aday olan kişiler sadece iftira politikası yürütüyor.

Özellikle İYİ Parti adayı Behçet Alp, daldan dala konan sanki kendisi değilmiş gibi, Ömer Günel'i eleştiriyor hatta iftiralar atmaya bile çekinmiyor.

Behçet Alp şuan yaptığı iftira ve çamurlu siyasetiyle önce aynaya baksa iyi olur aslında.

Eğer böyle devam ederse seçimden sonra ne gidecek parti bulacak, nede kendisini kabul edecek birini.

Gerçi Behçet Alp bu, bellimi olur kendi bir parti kurar başına geçer, yine gelir Kuşadası'nda aday olur.

Siyasetin 'S' sinden anlamayan Behçet Alp, bence sen biraz ders al.

Ders verecek kimse bulamazsan ben senin adına aracı olur, Ömer Günel'den ricacı olurum.

İnan Ömer Günel sana çok kaliteli ve çok iyi bir ders verecektir...

Sen şimdi gittiğin yerlerde önce şunu söyle, 'ben daldan dala komdum. Ama konduğum her dalı ben kestim. Onlarda kovdu. Şimdi İYİ olayım dedim. Burasıda olmazsa Alp partisi kuracağım’ de.

Gerçi söylemesen de olur zaten vatandaş kimin ne olduğunu biliyor.

Neyse Behçet Alp bey, Allah Çarsına Pazar, Ömrüne Bereket versin.

Sen ve senin gibi yalandan siyasetçiler olmazsa biz ne yapacağız...

Behçet Alp'in hızı, GÜZİDE KASACI'nın o eski meşhur şarkısını aklıma getiriyor.

Daldan dala konarım, Kahkahalar saçarım

Gönül avcılarını, Aldatırım kaçarım

Hah hah hah ha, Benim adım Çalıkuşu

Kalın Sağlıcakla...