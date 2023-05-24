Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ise, Didim Akbük Fevzipaşa ve Denizköy Mahallelerinde kanalizasyon ana kuşaklama kollektör çalışmalarını sürdürüyor. 55 kilometrelik hattın, 6 kilometresini tamamlayan ekipler hızlı ve planlı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

“Büyük projelere imza atmaya devam edeceğiz”

Büyük yatırımlarla güçlü bir altyapı ağı oluşturmaya devam ettiklerini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Hizmet odaklı belediyecilik anlayışı ile kent nüfusunun ihtiyaçlarını karşılayacak büyük projelere imza atmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Projede, Didim’in Akbük, Fevzipaşa ve Denizköy mahalleleri kanalizasyon ana kolektörü, Fevzipaşa ve Denizköy Mahalleleri kanalizasyon şebeke projeleri, yükleme odaları, terfi merkezleri ve terfi hattı yapılacak. Dört terfi merkezi ve iki yükleme odası inşa edilecek.