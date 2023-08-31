Aydın Büyükşehir Belediyesi, kurtuluş coşkusunu sanatla birleştirerek kutlamaya hazırlanıyor. 101 yıl önce başlatılan 7 Eylül Kurtuluş Destanı’nın gelecek kuşaklara aktarılması adına düzenlenecek olan “7 Eylül Kurtuluş Destanı’nda Aydın” temalı resim, şiir ve kompozisyon yarışması, lise öğrencileri arasında gerçekleşecek. Şehrin savunmasını ve milli mücadele ruhunu benimsetmek adına resim, şiir ve kompozisyon dallarında yarışma düzenlediklerini ifade eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Gençlerimizin günün anlamına değer katan eserler üreteceğine, duygu ve düşüncelerini en iyi şekilde sanatla birleştireceğine inanıyorum” dedi. Başkan Çerçioğlu, bu özel yarışmaya tüm gençleri davet etti.

Yarışmalara son başvuru tarihi ise 5 Eylül Salı günü. Katılımcılar, eserlerini 5 Eylül Salı günü mesai bitimine kadar Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi elden ya da kargoyla teslim etmesi gerekiyor. Detaylı bilgiye Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin resmi web sitesi https://aydin.bel.tr üzerinden ulaşmak mümkün.