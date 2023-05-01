Sağlık Bakanlığı tarafından Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı sağlık tesislerinde görevlendirilmek üzere; 56’sı ebe-hemşire, 234’ü tıbbi sekreter, 9’u fizyoterapist, 6’sı diyetisyen, 5’i psikolog, 19’u sağlık teknikeri olmak üzere 400 sağlık personeli, 65 temizlik görevlisi, 40 güvenlik görevlisi ve diğer hizmet grubunda 18 sürekli işçi ataması yapıldı. Yeni atamalarda birlikte sağlık ordusunun büyüyerek güçlendiğini ifade eden Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, "Vatandaşlarımıza daha nitelikli verimli sağlık hizmeti sunma hedefimiz istikametinde çalışmalarımızı aralıksız sürdürerek sağlık alanında hizmet kalitesini yükseltmeye devam ediyoruz. Yeni atamaların sağlık camiamıza ve şehrimize hayırlı olmasını temenni eder, görevlerine başlayacak olan sağlık personellerimize de çalışmalarında başarılar dilerim" dedi.