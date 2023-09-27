İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “İlimizde toplam, 2bin 169 adet gıda üretim yeri, 13 bin 454 adet gıda satış ve toplu tüketim yeri bulunmakta olup, Ağustos ayında gıda üretim yerlerine 260 adet, gıda satış ve toplu tüketim yerlerinde ise 2 bin 294 adet olmak üzere toplam; 2 bin 554 adet denetim gerçekleştirilmiştir. Denetim İzleme Programı, şikâyet, Yıllık Denetim Programı, zehirlenme vs.ye istinaden il genelinde toplam 60 adet numune alınmış, yapılan denetim ve alınan numuneler sonucu mevzuata uygun olmayan 21 adet gıda işletmesine 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı ve Yem Kanunu gereği 1 milyon 474 bin 868 TL’lik yasal işlem uygulanmıştır. İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce Ağustos ayı içerisinde 225 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek 1 milyon 554 bin 459 kg kuru incir, 136 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek 1 milyon 554 bin 370 kg muhtelif gıda maddesi ihracatı olmak üzere toplam; 361 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek 3 milyon 108 bin 829 kg gıda maddesi ihracatı gerçekleştirilmiştir. ALO Gıda 174 hattına, Ağustos ayı içerisinde, gıda satış yeri ile ilgili 63 adet, toplu tüketim yeri ile ilgili 20 adet, üretim yerleri ilgili 3 adet olmak üzere toplam 86 adet şikâyet gelmiştir. Şikâyetlerle ilgili olarak 71 adet işletmeye ait denetim sonlandırılmıştır. Yapılan denetim ve alınan numunelere ait bilgiler, Tarım ve Orman Bakanlığı GGBS (Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi)’ne kaydedilmektedir. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak, tüketicilerimizin güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşmaları konusunda denetim ve kontrol faaliyetlerimiz, 118 kişilik Gıda Kontrolör ekibimiz tarafından 24 saat kesintisiz bir şekilde devam etmektedir” denildi.