Türkiye’nin önemli zeytin ve zeytinyağı üretim merkezlerinden olan Aydın’da, sezon hareketliliği devam ederken, havası ve iklimi ile birçok tarım ürününün yetiştiği bölgede, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun kırsal kalkınma projeleri çerçevesinde üreticilere verilen destekler de hız kesmiyor. Aydın’ın tarım ürünleri çeşitliliği açısından çok önemli bir kent olduğunu vurgulayan Başkan Çerçioğlu ise sarı altın olarak bilinen zeytinyağı ve zeytini överek, değerlerinin bilinmesi gerektiğinin altını çizdi.

Aydın’ın en büyük semt pazarlarından olan Salı Pazarı’nı gezen Başkan Çerçioğlu, bir yandan evinin pazar alışverişini yaptı bir yandan da esnafa ‘hayırlı işler’ dileyerek vatandaşların talep ve sıkıntılarını dinledi. Aydın’ın sembol ürünlerinden olan incir ve zeytini de almayı unutmayan Başkan Çerçioğlu, Aydın’ın önemli tarım ürünlerinin değerinin bilinmesi gerektiğinin altını çizerek, üreticilere her zaman destek olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Pazar ziyareti esnasında zeytin tezgahının başına geçen Başkan Çerçioğlu, Aydın zeytini ve zeytinyağına övgülerde bulundu. Aydın zeytin ve zeytinyağlarının lezzetini ülke genelinde başka hiçbir yerde bulunmadığını ifade eden Başkan Çerçioğlu “Bu bölgenin en güzel zeytinleri Aydın’da. Bu zeytini Türkiye’nin başka hiçbir yerinde bulamazsınız. Sadece Aydın’da. Bu kadar lezzetli, kırma zeytinimiz. Bizim bölgemizin, Aydın’ın zeytinyağlarının aroması muhteşemdir. Biraz kuzey Ege’ninki meşhur olmuştur ama İstanbullular meşhur etmiş ama bizim Aydın’ın zeytinyağı en güzelidir” dedi.



