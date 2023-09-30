Aydın’da aşırı kimyasal koku paniği

Yapılan ilaçlama sonucu zehirlenen bir komşu hastaneye kaldırıldı. Olay, Efeler ilçesi Ramazan Paşa Mahallesi’nde 27. Sokak üzerindeki bir apartmanda yaşandı. Dışarıdan binaya giren bir kişi aşırı öksürüp nefes alamama şikayeti ile kendisini dışarı attı. Kadını bitkin vaziyette gören çevredeki vatandaşlar apartmandan yayılan aşırı ağır ve havayı soluyanlara fenalık geçirten koku karşısında durumu 112 Acil Servis’e ihbar ettiler. Bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Fenalaşan kadına sağlık ekipleri müdahale edip hastaneye kaldırırken, apartmandan yayılan kimyasal kokuya karşı da itfaiye ekipleri çalışma yaptı. AFAD ekiplerinin de sevk edildiği mahallede korku ve paniğe neden olan aşırı kimyasal içerikli kokunun apartmandaki bir sakinin haşerelerle mücadele için yaptığı ilaçlamadan kaynaklandığı belirlendi. Ekipler tarafından bölgede tedbir alınıp binada havalandırma çalışması yapılırken, yetkililer bilinçsizce ilaçlama yapılmamasını istediler.



