İtfaiye ekipleri, sıkışan kumru yavrusu için seferber oldu

Cuma Mahallesi 209 sokakta 4 katlı binanın üçüncü katındaki cam kenarına bir kumru yavrusunun sıkıştığı ve tüm çırpınmalarına rağmen bir türlü kurtulamadığı fark edildi. Kuşu kurtarmak için harekete geçen mahalle sakinleri kuşun sıkıştığı binaya gitmelerine rağmen kapıyı açan olmayınca durumu itfaiyeye haber verdi.

Kısa sürede merdivenli araçla gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye erleri balkona ulaştı ve çırpınmaktan yorgun düşen kumru yavrusunu kurtardı. Bitkin olduğu görülen kuşu Aydın Büyükşehir Belediyesi Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götüren itfaiye erleri kuşu muayene ettirdikten sonra doğaya bırakacaklarını söylediler.