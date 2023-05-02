Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın Milletvekili Adayı Nilüfer Ünüvar'ın Efeler ilçesi Tekstil Bulvarı üzerinde bir süredir park halinde olan seçim otobüsü kimliği bilinmeyen kişiler tarafından karalanarak zarar gördü.

Pastel kalemler ile seçim otobüsüne çizimler yapan kişiler, Nilüfer Ünüvar'ın fotoğrafını da boyadı. Otobüs, CHP'li gençler tarafından temizlenerek eski haline döndürüldü.

Kılıçdaroğlu afişlerine de zarar verilmişti

Geçtiğimiz günlerde Aydın'ın çeşitli noktalarında Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu afişlerine de zarar verilmişti. Kılıçdaroğlu’nun duvarlara çizilen portrelerinin üzerine 'x' işareti atılmış, CHP yazılarının üzeri karalanmıştı.

Haber: Ebru Paksoy