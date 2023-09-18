Kilosu 140 TL olarak açıklanan incirin fiyatının bu yıl 250 TL’ye kadar yükselmesi beklenirken Aydın’ın altın meyvesi incir tarladan sofraya ulaşıncaya kadar en az 10 defa elden geçiyor.

Efeler Diyarı Aydın’da ilin sembol ürünü olan incir hasadı devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda yaşanan yağışlar ve sonrasında etkili olan imbat (deniz yeli) rüzgarları nedeniyle ürünü kurutmakta sıkıntı yaşayan üreticiler, hava durumunun mevsim normallerine dönmesi ile birlikte rahat bir nefes aldı. Tariş tarafından hava şartlarındaki olumsuzluk nedeniyle revize edilerek birinci kalite incirin 116 TL’den 140 TL’ye yükseltilmesinin ardından Aydın ve çevresinde yaklaşık 15 gündür incirin en sevdiği hava olan gündüz sıcak gece de poyraz esmesi ile incir üreticisi adeta çifte bayram yapmaya başladı.

Sabahın erken saatlerinde bahçeye girip hasada başlayan incir üreticisi önce, incir ağaçlarından toplanma evresine gelmiş incirleri tek tek düşürüyor. Daha sonra incir hasadına özel örülmüş sepetlerle toplanan incirler sergi adı verilen kurutma seraların taşınıyor. Burada her gün kurusu alınan incirler daha sonra seçilmek üzere depolara taşınıyor. Yaklaşık 2 ay boyunca her hafta devam eden bu işlem ile Aydın’da incir hasadı sona eriyor.

Bu yıl sezona mevsim şartlarındaki olumsuzlukla nedeniyle oldukça sıkıntılı başladıklarını ancak son 2 haftadır düzelen havalar sayesinde incirde kalitenin arttığını belirten Aydınlı üreticilerden Yunus Emre Kılınç, “Allah’a şükür sezon iyi gidiyor. Kalitemiz çok güzel. Rekoltemiz düşük. İlk açıklanan fiyatlar düşüktü. Havalar yağınca revize edilip yükseltilen fiyatlar bizi mutlu etti” diye konuştu.

Bu yıl bahçesini sezona iyi hazırlayan ve kuzey bölgelere bakan incirliklerde kalitenin oldukça iyi olduğunu ancak ileklemede yaşanan genel bir sorun nedeniyle rekolte düşüklüğü yaşandığını belirten Mümin Kılınç ise “Havalar düzeldi incir mahsulündeki kalite düzeldi. Bu yıl mevsim yağışları çok oldu. Bu nedenle yağışın fazla olduğu yerlerde kalite düşüklüğü oldu. Yağış az olan yerlerde kalite yüksek. Ancak rekoltede yüzde 20’den yüzde 60’a kadar varan rekolte düşüklüğü söz konusu. Ancak kalite ve fiyat gayet iyi” diyerek ümitlerinin yorgunluklarını dindirdiğini belirtti.

