Yeni sezonun ilk günlerinde Ege açıklarında avlanan balıkçılar hamsi ve sardalya yanında kefal, çipura ve levrek çeşitleriyle limana dönüyor. Endüstriyel balık avcıları, balıkçı tezgahlarını doldurabilmek, vatandaşları balıkla buluşturabilmek için her akşam gün batımından, gün doğumuna kadar denizde avlanıyor. Hamsi tezgahlarda 70, sardalya ise 40 liradan yerini buluyor. Batıköy Su ürünleri Kooperatifi Dalyan Başkanı Mustafa Altan Görecek ve Akbük Su ürünleri Kooperatif Başkanı yapan Fatih Çavuş, yeni sezonun bereketli başladığını söyledi.

Havaların biraz daha soğumasıyla daha iyi bir sezon geçireceklerini dile getiren Batıköy Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Mustafa Altan Görecek "Şu an hamsi, sardalya ,kefal tutuyoruz, balık bereketim güzel. Fiyatları da, piyasası da uygun. Zaman geçtikçe inşallah daha da iyi olacak" dedi.

Balıkçıların girdi maliyetlerinin yüksekliği ve ekonomik şartların ağırlığına değinen Akbük Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Fatih Çavuş, "Mazot, yakıt fiyatları ortada, masraflarımız çok. Nakliye ve köpük giderlerinin de artması fiyatların yükselmesine sebep oluyor. Balıkçılar için yakıt fiyatları gözden geçirilmeli" dedi.

Besin değeri tartışılmaz en güzel ürünün balık olduğunu ve halkın kolay ulaşabilmesi için de Kooperatif olarak çalışmaları olduğunu belirten Fatih Çavuş; "İleryen günlerde halkımızın ucuza balık yemesi için satış noktalarımızı oluşturacağız" diye konuştu.



