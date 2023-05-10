Her gün yeni moda tasarımı ürünleri ile müşterilerine özel ilgi gösteren Şenay Butik, adından sıkça söz ettirerek kalitesini ortaya koydu. Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde Turistik Park'ın arkasında yer alan Şenay Butik hafta içi ve hafta sonları müşterilerine hizmet veriyor.

Sosyal medya üzerinden tanıtımını yaptığı ürünleri ile kadınların ilgi odağı olan Şenay Adanır ayrıca kaliteden ödün vermeyerek şıklığın adresi olarak kadınların uğrak adreslerinden biri oldu.

Şnay Butik ürünlerine aşağıda verdiğimiz linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.instagram.com/senayybutik/

Sattığı ürünlerin kalitesi ve şık olmasının ayrı bir ayrıcalık olduğundan bahseden Şenay Adanır, müşterilerin seçici olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi; “ 5 yıl önce ne iş yaparım dediğimde aklıma ilk gelen sevdiğim ve benimde hoşuma giden tek yapacağım işin bu olduğunu fark ettim. Ben kendim de kıyafet konusunda seçici ve şık olmasına dikkat ettiğim için severek yapıyorum. Getirdiğim ürünlerin hemen hemen hepsini kendim giyerek vido ve fotoğraflarla instagram ve facebook sayfamda paylaşıyorum. Gelen müşterilerimin “instagram da gördük size çok yakışmıştı” diyerek gelmeleri ayrıca beni mutlu etmeye yetiyor. Modayı takip ederek ve şıklığa önem verdiğim için gelen hiçbir müşterim eli boş çıkmıyor. Sürekli müşterilerim var. Onların beni tercih etmelerinin en önemli faktörü kaliteli ve şık ürünlere özen göstermem oluyor. Buraya gelen herkes benim için ayrı bir özel çünkü kadınlar kendilerini özel hissetmek ister ve işte bende tam bu anlamda devreye giriyorum çünkü her kadın güzel ve özeldir. İnstagram ve facebook sayfamı takip ederek bana ulaşabilirler” dedi.

Haber: Cemil Ağırbaşer



