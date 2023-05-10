Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün Aydın’da gerçekleşen mitinginde tarihi bir rekora imza atıldı. Son yılların en yoğun katılımının gerçekleştiği mitinge tahmini katılımcı sayısı 65 bin olarak belirlendi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün saat 13.30’da Atatürk Kent Meydanı'nda Aydınlılar ile buluştu. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun kısa konuşmasıyla start verilen mitingde Kemal Kılıçdaroğlu, 65 bin kişiye seslenerek tarihin en büyük mitingine imza attı. Binlerce kişinin akın ettiği mitinge CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan da katıldı.