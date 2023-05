Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen konserde Melek Mosso'nun söylediği "Sabahçı Kahvesi" şarkısı Aydın'ı inletti.

Binlerin eşlik ettiği şarkı her yerden duyuldu. 10 binlerin katıldığı konserde yediden yetmişe her kes coşkulu anlar yaşadı. Atatürk Kent Meydanını dolduran on binler şarkılara eşlik ederek muhteşem bir akşama eşlik ettiler.

Haber: Cemil Ağırbaşer