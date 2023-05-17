Seçimin 2'nci turuna sayılı günler kala CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı, İYİ Parti İl Başkanı Recep Taner, Saadet Partisi İl Başkanı Fatih Karahan, Gelecek Partisi İl Başkanı Ali İhsan Dilmen, Demokrat Parti İl Başkanı Serhat Emanet ve DEVA Partisi İl Başkanına vekaleten Efeler İlçe Başkanı Bülent Çam bir araya geldi.

CHP Aydın İl Başkanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantı sonrası ortak basın açıklaması yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Millet İttifakı İl Başkanları olarak 28 Mayıs Günü yapılacak Turkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimleri için ilimiz genelinde planlanan çalışma programı oluşturduk. Aziz milletimizin değişim isteği, ülkemizin geleceği göz önüne alındığında yapılacak olan seçimlerin önemin farkında olarak tüm çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Yaşanan süreçler hiç bir yurttaşımızda umutsuzluğa yer vermemesi gerektiğini altını çizerek belirtmek istiyoruz. Bilinmelidir ki; değişim artık ülkemiz için ihtiyaçtır değil mecburiyettir. Yarınlara uzanan yolculuk milletimizin umut ve inancı ile perçinleserek ancak zafere ulaşabilir. Bu seçim artık değişimin seçimidir. Bu seçim Gaffar Okan'ın katillerini meclise sokanlara karşı başkaldırma seçimidir. Bu seçim kadınlarımızı aşağılayan, 3. sınıf insan muamelesi yapanları meclise sokanlara karşı kazanmaktan başka çaresi olmayan kadınlarımızın seçimidir. Bu seçim gençlerimizin hayallerini çalan, geleceğine göz dikenlere karşı inancı gözlerinden fışkıran gençlerimizin seçimidir. Bu seçim milyonlarca mülteciyi kendi vatandaşı üzerinde gören, mültecilere sınırsız haklar tanıyanlara karşı sınır namustur diyenlerin seçimidir. Bu seçim oy namustur şiarı ile özdeşleşmiş aziz milletimizin oylarını şahsi çıkarları için hiç göz kırpmadan kendi ittifak ortaklarına kaydırarak zafer peşinde koşanlara karşı oyuna sahip çıkan aziz milletin seçimidir. Bu seçim adaleti, hak ve hukuku savunan, milletimizin yarınları ve ülkemizin bekası için var olma mücadelesi veren Türkiye'nin seçimidir. Haydi Aydın, hep birlikte omuz omuz verelim. 13. Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte bahar tadında yarınları hep birlikte inşa edelim. Vakit değişim vaktidir. Buradayız. Ve başlıyoruz."