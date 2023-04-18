Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın Milletvekili Adayı Evrim Karakoz, Aydın'ın dört bir yanında hemşehrileri ile bir araya gelmeye devam ediyor.

Kent genelinde seçim çalışmalarını sürdüren Karakoz'un bugünkü durağı Efeler ilçesi oldu. Aydın'da vatandaşların yoğun olarak bulunduğu Salı Pazarı, Yağcılariçi Çarşısı ve sanayi ziyaretleri gerçekleştiren Karakoz'a CHP Aydın İl Başkan Yardımcısı Burak Yılmaz, CHP Efeler İlçe Başkanı Polat Bora Mersin ve yönetimi, CHP Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Dinç ve yönetimi, CHP Efeler İlçe Gençlik Kolları Başkanı Artuğ Akosman ve yönetimi eşlik etti.

VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ

CHP Aydın Milletvekili Adayı Evrim Karakoz, günün ilk ziyaretlerini Salı Pazarı ve Yağcılariçi Çarşısı'na gerçekleştirdi. Esnaf ve vatandaşlar ile görüşen Karakoz'a hemşehrileri yoğun ilgi göstererek fotoğraf çekildi, seçim çalışmalarında başarılar diledi.

Vatandaşların sorunlarını dinlemesinin ardından açıklama yapan Karakoz, "Bayram alışverişi için pazara ve çarşıya gelen vatandaşımız bayram masrafının yarısını bile alamadan evine dönüyor. Vatandaş pahalılıktan, esnafımız da bu fiyatlardan ve satış yapamamaktan dertli. Milletimize sözümüz olsun Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı ve Millet İttifakı’nın iktidarında milletimiz pazar çantasını dolduracak, esnafımızın tezgahta ürünü kalmayacak. Bolluk ve bereket içinde bir Türkiye’de yaşayacağız" dedi.

KARAKOZ DEPREMZEDELER İLE BİR ARAYA GELDİ

Pazar ve çarşı ziyaretlerinin ardından Karakoz'un bir sonraki durağı Aydın Sanayi'si oldu. Burada esnaflar ile görüşen Karakoz, Millet İttifakı tarafından hazırlanan Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ni sanayi esnafına anlatarak Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamını iletti.

6 Şubat depremi sonrası Aydın'a yerleşen afetzedeleri geçmişte de birçok kez ziyaret eden Karakoz, bugünde Sevgi Evleri'nde ikamet eden depremzedeler ile bir araya geldi. Depremzedelere birkez daha geçmiş olsun dileklerini ileten Karakoz onlarla sohbet ederek sorun ve taleplerini dinledi.

Çalışmalarının ardından Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen iftara katılan Karakoz, Eğrikavak ve Kuyucular Mahalleleri'nde kıraathane ziyareti gerçekleştirmesinin ardından gece geç saatlerde çalışmalarını sonlandıracak.