Aydınlıların sağlık deposu kuru incir, pazar tezgahlarında vatandaşların ilgisini çekiyor.



Dünyanın en kaliteli incirlerinin yetiştiği Aydın’da birçok vatandaşın günlük tükettiği incir, semt pazarlarının da gözdesi olarak yerini koruyor. Her yıl tonlarca ihraç edilen Aydın İnciri, ülke ekonomisinin yanı sıra vatandaşların da sağlığına katkı sağlıyor. Aydınlıların vazgeçilmez tüketim ürünleri başında yer alan ve sağlık deposu olan kuru incir ise semt pazarlarında rağbet görüyor. İçerdiği antioksidan sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiren kuru incirin faydaları da saymakla bitmiyor. Rengi, kokusu ve tadı ile görenleri kendine çeken kuru inciri, hemen her pazar tezgahında görülen kuru incirin kilosu ise 120 TL’den satılıyor.



Cennet meyvesi incirin sağlık için her gün tüketilmesi gerektiğini ifade eden vatandaşlardan Ayhan Arslantaş, “Bu coğrafyanın bize armağanlarından biri de bal küpü incirdir. Sağlık için her gün incirin tüketilmesi gerekiyor. Bu torbada sağlık var” dedi.