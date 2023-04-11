Tarımda sürdürülebilir projeleri uygulamaya devam eden Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla hayata geçirdiği ata tohumu dağıtım projesi devam ediyor.

2014 yılından bu yana Aydın yöresine ait meyve ve sebze tohumları, Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından ekilip toplandıktan sonra fide haline getirilerek her yıl yurttaşlara dağıtılıyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu öncülüğünde devam eden proje kapsamında bugün sadece Atatürk Meydanı’nda yurttaşlara fide haline getirilmiş 200 bin ata tohumu dağıtıldı. Bunlar; salatalık fidesi, selin acuru fidesi, Ayşe kadın fasülyesi fidesi, Koçarlı pembe domatesi fidesi, Aydın tatlı biberi fidesi ve Aydın karası patlıcanı fidesinden oluştu.

Atatürk Meydanı doldu taştı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Atatürk Meydanı’nda gerçekleşen ata tohumu dağıtımında belediye çalışanları ile birlikte yer aldı. Vatandaşlara elleriyle ata tohumlarını teslim eden Topuklu Efe Özlem Çerçioğlu, bu sırada vatandaşlarla sohbet etmeyi ihmal etmedi.

Kent meydanında ata tohumları ve yapılan çalışmalar açıklama yapan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, tarımda sürdürülebilirliğe yatırım yapmaya devam edeceklerini söyledi. Topuklu Efe Özlem Çerçioğlu şöyle konuştu:

“Biz bu tohumları büyüklerimizin sandıklarından topladık. Köy köy gezdik; babaannelerimizin, dedelerimizin sakladığı yerli tohumlar bunlar. Onlar da sağ olsunlar bize güvenip verdiler. 2014 yılından bu yana seralarımızda yetiştirdik. Altı çeşit ürünümüz var; salatalık, patlıcan, acur, domates gibi. Bu ürünleri vatandaşlarımızla paylaşıyoruz. Aydın il genelinde dağıtımlarımız başlamıştır. Bugün kent meydanında 200 bin adet dağıtacağız. Ciddi bir şekilde üretimimiz var. Emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum.”

“Lütfen bu tohumları atmasınlar”

Topuklu Efe Özlem Çerçioğlu konuşmasında vatandaşlardan bir ricada bulundu. “Vatandaşlarımız bu domates, biber tohumlarını lütfen atmasınlar, saklasınlar, yeniden yetiştirsinler” diyen Çerçioğlu şöyle devam etti: “Üzülerek söylüyorum ki bizim çocukluğumuzda kahvaltıda domates, salatalık kestiğimizde mis gibi kokardı. Bugün maalesef öyle değil. Ancak bizim ürettiğimiz bu ata tohumlarımız, çocukluğumuzda tükettiğimiz o domatesler. Burada salatalık fideleri de var. Bugün çarşıdan salatalık aldığınızda hepsi aynı boyda. Hatta buzdolabında büyüdüklerini görüyoruz. Ancak bu ata tohumlarımızdan ürettiğimiz salatalıklarımızın şekilleri farklı oluyor. Çocuklarımızın bu tohumlardan elde ettiğimiz ürünleri tüketmelerini istediğimiz için biz dağıtıyoruz. Önümüzdeki günlerde de her gün dağıtımlar yapacağız. Özellikle köylerde, beldelerde yoğun bir dağıtım olacak. Şehir merkezlerinde de dağıtımlar yapacağız çünkü vatandaşlarımız balkonlarında saksılarda yetiştiriyorlar. Ancak köylerimizde daha yoğun bir dağıtım gerçekleşecek. Bizim amacımız ata tohumlarımızı kaybetmemek, gelecek nesillere aktarmak. Bu işi bu yüzden yapıyoruz. Yerli ve milli olmak işte budur bence. Baharın da geldiği şimdiden belli, bakın her yer yeşilliklerle dolu.”

"Vatandaşların ilgisi her yıl artıyor"

Özlem Çerçioğlu yaptığı konuşmada ayrıca, vatandaşların ata tohumlarına olan ilgisinden de bahsetti. Çerçioğlu, "Vatandaşlarımızın ilgisi her yıl daha fazla oluyor. Çünkü yerli tohumların ne kadar önemli olduğunu vatandaşlarımız basında çıkan haberler sayesinde daha fazla öğreniyor" dedi.

Her yıl milyonlarca fide dağıtılıyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl milyonlarca ata tohumundan üretilmiş fide vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılıyor. 2014 yılından bu yana her yıl yapılan çalışma sayesinde özellikle üretim yapmak isteyen kadınlar destekleniyor. Dağıtılan ata tohumları domates, biber, patlıcan, salatalık, acur ve fasulye gibi fidelerden oluşuyor. Amacı, sürdürülebilir tarım ürünlerinin gelecek nesillere aktarılması olan proje, katkı sağlamaya devam ediyor.

Haber: Ebru Paksoy