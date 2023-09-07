Devlet Su İşleri (DSİ) 21. Bölge Müdürlüğü tarafından Aydın genelindeki dere yataklarındaki ıslah ve bakım onarım çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede Koçarlı ilçesinde sahaya inen ekipler, aşırı yağışlar ile tahrip olan Güdüşlü Deresi’nde çalışma başlattı. Derenin bakım ve onarımı yapılırken, çalışmaların tamamlanmasının ardından yerleşim yeri ve tarım arazilerinin içinden geçen derenin taşkın riski azaltılmış olacak.

Konu ile ilgili DSİ 21. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Aydın’ın Koçarlı ilçesine bağlı Güdüşlü mahallesinde aşırı yağışlar sonucu tahrip olan Güdüşlü Deresinin bakım onarım çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Yapılan çalışmaların neticesinde; yerleşim yeri ve tarım arazilerinin içinden geçen Güdüşlü Deresinin taşkın riski azaltılmış olacaktır” ifadeleri yer aldı.