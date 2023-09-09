Didim Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Mersindere Mahallesi ve Hisar Mahallesi’nde yol yapım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Yoğun bir tempo ile sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyen Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ve Belediye Başkan Yardımcısı Zeynel Şener, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Atabay; “Fen İşleri Müdürlüğü’müze bağlı ekiplerimizin Mersindere ve Hisar Mahalleleri’nde yapmakta oldukları yol çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek için çok çalışıyoruz" dedi.

