MHP Aydın teşkilatında ilçe kongreleri heyecanı devam ederken Efeler İlçe Başkanlığı da 4. Olağan Kongresi’ni gerçekleştirdi. 2018 yılının Eylül ayından bu yana Efeler İlçe Başkanlığı görevini yürüten mevcut başkan Ahmet Baskın da, yeniden aday gösterildi. Tek liste ile gidilen seçimlerde mevcut başkan Baskın, yeniden seçilerek güven tazeledi.

Bu zamana kadar partinin birliği ve dirliği için mücadele ettiklerini ifade eden Baskın, “MHP yarım asrı geçen birikim ve tecrübesiyle, ilkeli ve tutarlı duruşuyla, siyasi ahlak ve olgunluğu ile Türkiye’nin önünü açarak serpilip gelişmesine destek vermiştir. Herhangi bir çıkar gözetmeksizin, herhangi bir pazarlık sürecine dahil olmaksızın fedakarlıksa fedakarlık, mücadele ise mücadele, bedelse bedel, kısacası ne gerekiyorsa onu yapıyoruz. Şehitlerimiz ve gazilerimiz emin olsun ki mücadelemizden asla taviz vermeyeceğiz. Ülkülerimizden sapmayacağız” dedi.

Ahmet Baskın başkanlığındaki Yönetim Kurulu, Edeviye Bozkurt, Ali Marmara, Mehmet Fevzi Özkul, Fatih Akyağcı, Fethi Yağız, Serkan Ünan, Kazım Sertçelik, Onur Cingöz, Selahattin Lokmacılar, Mehmet Ali Bertan, Hüseyin Levent Akçay, Halil İbrahim Direk, Bülent Hayrettin Dönmez, Mahmut Şimşek, Önder Karacan, Bülent Dönmez, Muhammet Pehlivanoğlu, Musa Taşsın, Mehmet Ugan, Mehmet Arat, Bilal Yeşilyurt ve Şerif İzcioğlu isimlerinden oluştu.