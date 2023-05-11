CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu'nun Aydın Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlediği miting geniş katılımla gerçekleşti. 'Bahar senin adın Aydın' başlığıyla teşekkür mesajı yayımlayan CHP Aydın İl Başkanı Saatçı, "Meydandan yükselen umudun inanca dönüştüğü bu güzel birliktelik 15 Mayıs sabahının müjdecisi gibi kalplerimizde yer aldı" ifadelerini kullandı.

"Milletimizin umuduna umut kattı"

Başkan Saatçı, teşekkür mesajında şu ifadelere yer verdi; "13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Aydın ziyareti ile Atatürk Kent Meydanında yaşanan coşku yurdumuzun dört bir yanındaki milletimizin umuduna umut kattı. Meydandan yükselen umudun inanca dönüştüğü bu güzel birliktelik 15 Mayıs sabahının müjdecisi gibi kalplerimizde yer aldı.

Millet Buluşması mitingi ile gücümüze güç katan ve bizleri asla yalnız bırakmayan kıymetli hemşehrilerimize, tüm STK'lara, dernek ve odalara, değerli milletvekili adaylarımıza, İlçe Belediye Başkanlarımıza, varlığı ile bizlere güç veren İl ve ilçe örgütlerimize, Millet İttifakı İl Başkanlarımıza, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na, Aydın Milletvekilimiz Hüseyin Yıldız'a, Genel Başkan Yardımcımız ve Aydın Milletvekilimiz Bülent Tezcan ve teşrifleriyle şehrimizi onurlandıran 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na çok teşekkür ediyorum.

"Huzur ve mutluluğu birlikte yaşayacağız"

Atatürk Kent Meydanı'ndaki umudun milletimizin gözlerindeki ışığa dönüşmesini sağlayan yazılı ve görsel basınımızın değerli temsilcilerine teşekkür ediyorum. Birlikteliğimizin verdiği güç ile yarınlarımızı hep birlikte inşa edecek, bahar tadında günlerde huzur ve mutluluğu hep birlikte yaşayacağız. Sevgi kazanacak, saygı kazanacak, hoşgörü kazanacak, Türkiye kazanacak"

