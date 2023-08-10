Altıntaş yapmış olduğu yazılı basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "Bugün gerçekleştirdiğimiz Büyükşehir meclis toplantısı her ne kadar AKP sözcüsü Arı’nın toplantıyı sabote etme girişimleri açısından utanç ve üzüntü verici olsa da Aydın kamuoyunun bazı gerçekleri gözleriyle müşahede etmeleri açısından bir o kadar kıymetliydi. Bakınız AKP hükümetinin mali olarak ülkemizi yuvarladığı uçurum herkesçe malum. Ancak bugün AKP sözcüsünün AKP’li ilçe belediyelerine Büyükşehir Belediyesi’nden para ister hale geldiğini görmek; bunların memleketi ne hale getirdiğini hepimizin idrak etmesi açısından, Aydın’ın AKP’den hiçbir şey ama hiçbir şey almadığını, bunun ötesinde yatırım alamayan şehrimizdeki AKP’li belediyelerin de acınası mali durumunu görmemiz açısından adeta ibretlikti.

Ağustos böceği misali memleketin öz sermayesi ne varsa satıp savuranlar, geldiğimiz noktada binlerce dönüm yeri batan geminin malları hesabı satma derdine düşenler acınası halde.

Tabi işin birde kurtuluş günlerimizin kutlanmasına hayır oyu kullanmaları kısmı var ki; adeta biz affetsek ecdat affetmez kabilinden bir rezillik. Sizin dedeleriniz, ecdadınız, bu topraklar için eminim canlarını, kanlarını verdi. Nasıl bakacaksınız mahşerde ecdadınızın yüzüne… “sizin şahadetinizle kazandığımız istiklalimizi yâd etmek isteyenlere hayır dedik” derken hiç mi yüzünüz kızarmayacak.

Sevgili Aydınlılar; günün özeti şudur, AKP ekonomik olarak sıfırı tükettiği ülke ekonomisinden sonra belediyeleri de batırmıştır. Mali tabloları bir mermer kadar sağlam CHP belediyelerine el açar duruma gelmiştir. Bu uğurda vatan, millet, istiklal, kurtuluş, kuruluş ne kadar değerimiz varsa çöpe atmaya da hayır demeye de hazır ve nazırdır" ifadelerini kullandi.