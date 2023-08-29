CHP Efeler İlçe Başkanı Süha Bayırlı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı. Bayırlı, şunları kaydetti:"Tarihin gördüğü en büyük kahramanlık mücadelelerinden biri olan Başkomutanlık Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz’un ardından elde edilen şanlı zafer ile milletimiz, tüm dünyaya bağımsızlık ve hürriyetten ödün vermeyeceğini göstermiştir.Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının fedakarlıkları, kahramanca mücadeleleri ile yazdıkları destanın duygularını yüreğimizin en dibinde yaşamaya devam ediyoruz. Tüm zorlu şartlara rağmen vatanın bir karış toprağından dahi vazgeçmeyen, asla pes etmeyen atalarımız, 26 Ağustos 1922'de başlayan Büyük Taarruz'u 101 yıl önce bugün Dumlupınar'da eşsiz bir zaferle taçlandırdı. Mustafa Kemal'in 'Ya istiklal ya ölüm' emri, milletimizin genlerinde bulunan özgürlük ve bağımsızlık aşkı ile bütünleşerek, esaret zincirlerini söküp attı. Bu duygu ve düşüncelerle tüm milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum. Ulu Önderimizin bizlere emaneti laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti'ne sahip çıkmaya devam edecek, onun fikirlerini ve ilkelerini benimseyerek ülkemizi işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için çalışmaya devam edeceğiz."