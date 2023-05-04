AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten, Koçarlı Kent Ormanı sosyal tesislerinde “İlk Oyum AK Partiye, İlk Oyum Erdoğan’a” etkinliğinde gençler ile bir araya geldi.

Gökhan Ökten’e etkinlikte Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, İlçe Başkanı Ümit Özdemir, İl Gençlik Kolları Başkanı Ozan Ancın, Koçarlı İlçe Başkanı Serhat Deveci eşlik etti.

“Gençlik kollarında görev yapan ilk nesil şimdi başarılarıyla kendilerinden söz ettiriyor”

AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten burada gençlere yaptığı konuşmada, kendisinin de bir zamanlar gençlik kolları il başkanlığı yaptığını söyleyerek, gelecekte onları da büyük başarıların beklediğine işaret etti. “Sizlerin yaşlarınızda, gençlik kolları il başkanlığı yapan bu kardeşiniz, bugün AK Parti İl Başkanı. AK Parti’nin gençlere verdiği önemi buradan da anlayabilirsiniz” dedi.

Gökhan Ökten konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Gençlik kollarında ilk görev alan nesil şimdi bakan, milletvekili, genel başkan yardımcısı, belediye başkanı, bürokrat, iş insanı olarak gösterdikleri başarıyla kendilerinden söz ettiriyorlar. İnşallah önümüzdeki yıllarda sizlerle de aynı gururu biz yaşayacağız.”

“Seçilme yaşını 30’dan 18’e biz indirdik”

Konuşmasında AK Parti olarak gençlere güvendikleri için seçilme yaşını önce 25'e, ardından 18'e düşürdüklerini ifade eden Gökhan Ökten, şöyle konuştu:

“Kanunlarımıza göre reşit sayılan her bir gencimizin sadece seçme değil, seçimle gelinen görevlerde de sorumluluk alabilmelerini biz sağladık. ‘Fatih 20 yaşında bir çağı kapatıp bir çağı açtığına göre, onun torunları olarak bizler de aynısını yaparız.' dedik. Onlar kadırgaları karadan yürüttüler; bizler de denizin altından tüneller yapıp metroyu, arabaları yürüttük. Bugün artık sayın cumhurbaşkanımızın öncülüğünde gençlerimize farklı imkanlar sağlanarak TEKNOFEST gençliği oluştu.”

“İstikbal göklerdedir” görüşü ışığında çok yetenekli gençlerimiz ortaya çıktı”

AK Parti iktidarının gençlerin geleceği konusunda attığı önemli adımlara dikkat çeken Gökhan Ökten, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün daha 30'lu yıllarda “İstikbal göklerdedir” düsturu, görüşü ışığında savunma sanayimizden tutun da birçok alanda çok yetenekli gençlerimiz ortaya çıkmıştır. Ülkemizi kalkındıracak, dünyada söz sahibi olacak, donanımlı, okuyan, araştıran, katma değer üreten, başarılı, ahlaklı ve erdemli gençler işte burada” dedi.

Konuşmasında Millet İttifakı’na yönelik eleştiride de bulunan Ökten, “Gençlere sempatik görünmek için, 40 gündür iki eliyle kalp yapmak için kılıktan kılığa bürünenlerin böyle bir dertlerinin bulunmadığı çok açık” diyerek 14 Mayıs seçimlerini işaret etti:

“Biz gençlerimizle irtibatımızı, öyle mutfakta video çekerek, otobüs kapısında raks ederek sağlamıyoruz. Gençlerimizle muhabbetimizi, öncelikle onlarla yüz yüze bir araya gelerek yapıyoruz. İşte bugün de burada, aynı hassasiyetle, aynı anlayışla bir aradayız. Bilinmelidir ki AK Parti, gençlerin partisidir. Bunun için 14 Mayıs seçimleri en çok da gençlerin seçimidir. Kendi geleceğimizin inşasında, bugün kullanacağımız bir oy bile çok kıymetli. Bizler de bu düşünceyle, kapısını çalmadığımız, ulaşamadığımız tek bir genç bırakmama gayesiyle gece gündüz sahadayız. Biz gençlerin enerjisi, dinamizmi, heyecanı ve desteğiyle Türkiye Yüzyılı’na yürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Haber: Ebru Paksoy