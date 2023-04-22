İyi Parti Aydın teşkilatının Efeler ilçesinde düzenlenen bayramlaşma etkinliğine İyi Parti Lideri Meral Akşener ile yapılan telefon görüşmesi heyecan kattı. İyi Parti Aydın 1. sıra milletvekili adayı Ömer Karataş’ın telefonu ile etkinliğe görüntülü olarak bağlanan Meral Akşener, Aydınlı vatandaşlara seslendi.

“Millet İttifakı olarak iktidara çok yakınız”

Sözlerine “Benim değerli ailem” diye başlayan Genel Başkan, “Hepimizin Ramazan Bayramı mübarek olsun. 26 Nisan Çarşamba Günü Aydın’da sizlerle bir araya geleceğiz. İnşallah 14 Mayıs’ta bize musallat olan bu iktidarı göndereceğiz. Millet İttifakı olarak iktidara çok yakınız. Allah’ın izni ile bu bozuk düzenden kurtulacağız. Aydın’da 1. parti olmak ve beni başbakan yapmak için çok çalışmanız lazım, ben başaracağınıza inanıyorum. Çarşamba günü görüşmek üzere, kalın sağlıcakla” dedi.

Teşkilat çalışıyor

İyi Parti Aydın teşkilatı bayramlaşma etkinliklerini sürdürüyor. Teşkilat, önce Söke, ardından Nazilli ve son olarak Efeler ilçesinde partililerle bir araya geldi. Tüm kadronun katıldığı bayramlaşma programına Aydın İl Başkanı Recep Taner, il yöneticileri, ilçe başkanları, milletvekili adayları, milletvekili aday adayları, belediye meclis üyeleri, kadın kolları, gençlik kolları ve çok sayıda partili yer aldı.

Haber: Ebru Paksoy