İyi Parti Aydın teşkilatı, Ramazan Bayramı programlarına hız kesmeden devam ediyor. Teşkilatın tüm kadrosu, Nazilli ilçesinin ardından bugün bayramlaşmak için Efeler’deydi. Efeler Pınarbaşı Mesire Alanı’nda bir araya gelen teşkilat, Efeler halkının bayramını kutladı. İl Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte İyi Parti Aydın Milletvekili Adayı Ahmet Ertürk rüzgarı esti. Ertürk, bayramlaşma programının başlangıcından sonuna dek yoğun ilgiyle karşılandı.

Partililerle tek tek bayramlaştı

2 Nisan’da yapılan temayül yoklamasından birinci çıkarak partililerin desteğini arkasına alan Ertürk’ü etkinlikte partililer resmen bağrına bastı. Partilileri ile bol bol sohbet edip fotoğraf çektiren Ahmet Ertürk, herkesle tek tek bayramlaştı.

“Asıl bayram 14 Mayıs’ta kutlanacak”

Tüm adayların konuşmasına yer verildiği programda İyi Parti Aydın 2. Sıra Milletvekili adayı Ahmet Ertürk, konuşmasına tüm vatandaşların bayramını kutlayarak başladı. Asıl bayramın 14 Mayıs’ta kutlanacağını ifade eden Ahmet Ertürk şöyle konuştu:

“Vatandaşımızın durumu ortada. Parayla bir kilo peynir, yarım kilo et alamaz duruma gelmişiz. Bunları sahada söylemek bana çok abes gelmiyor. Anket sonuçları ayarlıyorlar. Ben biliyorum o anketlerin nasıl yazıldığını. Üç kuruş paraya anket yazdırıyorlar. Üç kuruş paraya haberler yaptırıyorlar. Kalemini satanları da lanetliyorum buradan. Dürüst gazetecilere sözüm yok. Onlara ayrıca teşekkür ediyorum. Bunun izahını 14 Mayıs’ta sizler vereceksiniz.”

Haber: Ebru Paksoy

İyi Parti Aydın Milletvekili Adayı Ahmet Ertürk, konuşmasını tüm Efeler halkının bayramını kutlayarak noktaladı.