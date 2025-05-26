Bostanlıspor futbol alt yapısında geleneksel hale gelen “Babalara meydan okuyoruz” futbol maçlarının bir yenisi bugün Bostanlı Gode Cengiz Spor tesislerinde yapıldı.İZMİR (İGFA) - ”Babalar Günü”nde ilk kez başlayan ve zaman zaman da devam eden babalar ile çocukların futbol maçında heyecan doruk noktaya ulaşıyor. Futbolcu adayları kıran kırana geçen maçta babalarıyla yenişemedi: 3-3.

Bostanlıspor Yönetim Kurulu üyesi ve futbol sorumlusu Behiç Basatuğrul’un hakemliğindeki karşılaşmayı saha dışında izleyen anneler de zaman zaman eşlerini, çoğu zaman da çocukları lehine tezahüratta bulundu.

Behiç Basatuğrul, futbolda amaçlarının tamamen oyun odaklı olarak aileleri de işin içine sokarak, geleceğin futbolcularına futbolun temel hareketlerini öğretmenin yanı sıra; bireysel olarak değil birlikte yaşamın güzelliklerini, mücadele gücü ve dostluk ile arkadaşlığı pekiştirmek olduğunu ifade etti.

Babalar ile çocukların maçlarına zaman zaman devam edeceklerini, anneler gününde olduğu gibi, yakın gelecekte anneleri de işin içine katacaklarını ve zaman zaman sahaya çıkaracaklarını söyledi.