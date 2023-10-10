Buca Belediyesi, üniversiteli gençlere yönelik “Gençler Bu Kampta” etkinliği düzenledi. Kaynaklar bölgesindeki İzcilik ve Doğa Sporları Merkezi’nde düzenlenen üç günlük kamp boyunca öğrenciler sosyalleşip çeşitli aktivitelere katılma fırsatı buldu. İlk gün çeşitli kamp oyunlarına katılan gençler, akşam 80’ler – 90’lar partisinde gönüllerince eğlendi. Ertesi güne sabah yogası ile başlayan üniversiteliler, heykel yapım ve resim-boyama atölyesi ile zumba etkinliğine katıldı. Kampın en renkli anları ise Color- Fest’te yaşandı. Renk cümbüşünün altında eğlenen gençler, bol bol hatıra fotoğrafı çektirerek doyasıya dans etti. Akşam saatlerinde ise eğlence Kaset grubunun konseri ile doruğa ulaştı. Ertesi gün Kaynaklar’ın eşsiz doğasında kahvaltı yapan gençler, kamptan mutlu ayrıldı.

ONUR DUYDUK

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, öğrenci dostu Buca’da gençleri ağırlamaktan onur duyduklarını belirterek “Kalplerinde Buca sevgisinin tohumlarını yeşertmek adına öğrencilerimize ‘hoş geldin’ demek istedik. Eğlenip sosyalleşebildilerse ne mutlu bizlere” diye konuştu.

BELEDİYEYE TEŞEKKÜR

Kendilerini gençlik kampı ile karşılayan Buca Belediyesi’ne teşekkür eden öğrenciler ise unutulmaz anlar yaşadıklarını ifade etti. Üniversite öğrencisi Su Mısır, “Üniversiteli olarak kendimizi çok değerli hissettik” dedi. Öğrenci Yusuf Han Peker, “Sıfır ücretle geldik buraya. O kadar etkinlik o kadar yeme içme, barınma bir öğrencinin kaldırabileceği bir maliyet değildi. İki gece üç gün boyunca, ücretsiz olarak sağlandı her şey. Kampın bizlere her yönden çok faydası oldu” diye konuştu. Üniversiteli Merve Öztürk de, “Bu deneyimi bize yaşatan Buca Belediyesi’ne sonsuz teşekkür ediyoruz. Umarım gelecek sene yine burada buluşabiliriz” dedi. Zeynep Karamuk ise “İnanılmaz eğlenceli zaman geçirdik. Yoga yaptık, dans ettik… Sürekli eğlence, sürekli hareket… Çok keyifliydi” şeklinde konuştu.