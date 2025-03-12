Bursa'da Gemlik’te yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında, Cumhuriyet Mahallesi'nde yer alan Orkent Sitesi ile ilgili önemli bir iş birliği protokolü imzalandı.BURSA (İGFA) - BURKENT ve GEMTAŞ şirketlerinin ortak çalışmasıyla hazırlanan protokol, kentsel dönüşüm sürecinin daha hızlı ve verimli ilerlemesini hedefliyor.

Protokol imza törenine Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, BURKENT Genel Müdürü İnan Keser, GEMTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Uzun, GEMTAŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Çetin Pehlivan, Gemlik Belediye Meclis Üyesi ve İnşaat Mühendisi Emrecan Uzunkaya, Gemlik Belediyesi İmar Müdürlüğü yetkilileri ile BURKENT teknik ekibi katıldı.

Bu ortak çalışma ile Orkent Sitesi’nin modern, güvenli ve sürdürülebilir bir yaşam alanına dönüştürülmesi amaçlanıyor. Kentsel dönüşüm sürecinin, bölge sakinlerine daha iyi yaşam koşulları sunacak şekilde ilerlemesi için ilgili kurumlar koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürecek.