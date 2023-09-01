Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, çevreci-yazar Dr. Metin Aydın’ın konuşmacı olarak yer aldığı seminer, Söke Belediyesi Vali Recep Yazıcıoğlu Kültür Salonunda gerçekleştirildi. Seminerin moderatörlüğünü Ali Makal yaptı.



Seminerde açılış konuşmasını yapan Söke Kent Konseyi Başkanı Saliha Ondört, Söke’nin son yıllarda ciddi boyutlara ulaşan çevre sorunları ile ilgili düzenledikleri toplantıya katılan ve destek veren herkese çok teşekkür etti. Saliha Ondört, çevre sorunları seminerinde konuşmacı olarak yer alan EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü ve çevreci-yazar Dr. Metin Aydın’a ayrıca teşekkür etti.

Ali Makal yaptığı konuşmada 1 Eylül’ün Dünya Barış Günü olduğunu, sadece toplumsal barış değil bugünde insan ve doğanın barışının da konuşulması gerektiğinin altını çizdi.



EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü yaptığı konuşmasında Büyük Menderes Havzasının sonunda bulunan Söke ve çevresinin çok ciddi boyutta çevre tahribatıyla karşı karşıya olduğunu söyledi. Söke Ovası gibi çok verimli bir araziyi sulayan Büyük Menderes Nehri’nin atıklarla kirlilik içinde bulunduğunu belirten Bahattin Sürücü bu kirliliğin tarımsal üretimden, gıdaya, havzada yaşayan insandan biyolojik çeşitlilik içinde yer alan birçok canlıya zarar verdiğini söyledi. Bahattin Sürücü, dünyanın ender bitki çeşitliliğine ev sahipliği yapan Dilek Yarımadası Milli Parkı gibi Latmos’un da mutlaka milli park ilan edilmesi gerektiğini belirtti.



Çevreci-yazar Dr. Metin Aydın ise konuşmasında içinde bulunulan coğrafya, Aydın’ın tamamında çevre sorunlarının ciddi boyutta olduğunu söyledi. Aynı zamanda nörolog olan Dr. Metin Aydın konuşmasında madencilik başta olmak üzere çevre ile alakalı etki oluşturan faktörlerin insan sağlığına etkileri konusunda bilgiler verdi.