Bugün Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Erzurum’da yaptığı miting sırasında saldırıya uğradı. Bazı vatandaşların yaralandığı saldırıya CHP kanadından tepkiler yükseliyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Twitter hesabından bir paylaşım yaparak olayı kınadı.

Özlem Çerçioğlu’nun paylaşımı şu şekilde:

“İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. @ekrem_imamoglu ve Erzurumlu vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Provokasyonlara gelmeyeceğiz. Sağduyumuzu kaybetmeyeceğiz. HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK.”

Saatçı: Yolumuzdan asla dönmeyeceğiz

CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı da birkaç saat önce İmamoğlu’na Erzurum’da yapılan saldırıya sert tepki göstermişti. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Saatçı, “Ne yaparsanız yapın, yolumuzdan asla dönmeyeceğiz” demişti.

Haber: Ebru Paksoy