Bugün Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Erzurum’da yaptığı miting sırasında saldırıya uğradı. Bazı vatandaşların yaralandığı saldırıya CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı tepki gösterdi.

Olaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösteren CHP Aydın İl Başkanı Saatçı, “Onlar da biliyor kaybedeceklerini. Ne yaparsanız yapın, yolumuzdan asla dönmeyeceğiz” dedi.

“Onlar da biliyor kaybedeceklerini”

Erzurum’da mevcut iktidarın yüzde 70 oy aldığını hatırlatan İl Başkanı Saatçı paylaşımında, “Erzurum'da yüzde 70'e yakın oy aldıkları yerde dahi #Ekremİmamoğlu'nun mitinginde TAŞ ATIYORLAR TAŞ. Provokasyon yapıyorlar. Onlar da biliyor kaybedeceklerini. Çaresizliğin başka bir boyutu tam da bu. Bir avuç insana valilik izin veriyor, polis müdahale etmiyor. Ne yaparsanız yapın, yolumuzdan asla dönmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Erzurum’da ne oldu?

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Erzurum’da düzenlenen mitinginde halka hitap ettiği sırada gerginlik yaşandı. Miting alanının hemen yanında toplanan bir grup İmamoğlu’nun olduğu otobüse ve alandaki vatandaşlara taş ve bazı cisimler fırlatmaya başladı. Bazı vatandaşların yaralanmasının ardından İmamoğlu, alandaki polislere gruba müdahale etmesini istedi. Polisler saldıran gruba müdahaleye ederken, İmamoğlu’nun konuşma yaptığı otobüs de alandan uzaklaştırıldı.

Haber: Ebru Paksoy