Başkan Çerçioğlu mahalleye ziyaretinde muhtarlar tarafından karşılanırken; muhtarlar Çerçioğlu’na mahallelerine ve ilçeye yapılan yatırımlar için teşekkür etti.

Umurlu Mahallesi Muhtarı Soner Avşar, Armutlu Mahallesi Muhtarı Kazım Bilir, Kuyucular Mahallesi Muhtarı Muzaffer Ergün ve Terziler Mahallesi Muhtarı Ramazan Şen; kendileriyle sohbet eden Çerçioğlu’na özellikle mahallelerinde yapılan yol yatırımları için teşekkür etti. ASKİ ekiplerinin de her ihtiyaç duyduklarında yanlarında olduğunu söyleyen muhtarlardan Soner Avşar, "Büyükşehir Belediyesi mahallemize tayyare indirilebilecek yol yaptı. Başkanımız Özlem Çerçioğlu’na çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Çerçioğlu’na ziyarette Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı, CHP Efeler İlçe Başkanı Süha Bayırlı ve önceki dönem CHP Efeler İlçe Başkanı Polat Bora Mersin eşlik etti.