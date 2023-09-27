Pazar ziyaretinde Çerçioğlu’na; CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı, Yenipazar Belediye Başkanı Mehmet Yüsran Erden, CHP Yenipazar İlçe Başkanı Sergül Duransoy ve muhtarlar da eşlik etti.



Vatandaşlarla buluşmalarına devam eden Çerçioğlu, bu kez Yenipazar Çarşamba Pazarı'nda vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlar, kendileriyle sohbet eden Çerçioğlu’na pazardaki fiyatların yüksek olmasından dert yandı ve pazar arabasını dolduramadıklarını belirtti. Pazarcı esnafı ise Çerçioğlu’na maliyetlerin yüksekliğinden yakınarak akaryakıt ve girdi maliyetlerinin 3-4 kat artmasının fiyatları yükselttiğini söyledi.





Pazardan alışveriş de yapan Çerçioğlu, pazarcı esnafına hayırlı işler diledi. Çerçioğlu, Yenipazar Belediyesi’ni ve geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan Hafıza İstasyonu Müzesi’ni de ziyaret etti.