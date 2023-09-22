CHP Efeler İlçe Gençlik Kolu Başkanı Artuğ Akosman, açıklamasında şunları bildirdi: "Önceki dönem İl Başkanımız Sayın Bayram İnci'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı gördüğümde dedim ki, ya dünkü sözlerimi anlamamış ya da anlamak istememiş. Sayın İnci, öyle sosyal medyadan özlü sözlü paylaşmayı bir kenara bırakalım da o konunun özüne dönelim lütfen.



Size her zaman kol kanat geren Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na ihanet edip siz gibi başka bir ihanetçinin peşinden koşarken bile yüzünüz kızarmamıştı. Görüyoruz ki sizi o makamlara getiren CHP'yi basın yoluyla yıpratma çabanızda dün partisine ihanet edenlerle ortak olmuşsunuz.

Öyleyse dün söylediğimizi bugün soru şeklinde yöneltelim; kızınız CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne alındıktan sonra devlet memuru olma şansını yakalamadı mı? Bugün sizin görüşlerinize bir gazeteci önem veriyor ise bunun sebebi CHP değil mi? CHP sayesinde makam sahibi olmanız değil mi? CHP size bu makamı vermese siz bugün nerede olurdunuz? Sizi kim tanırdı? CHP ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu size sahip çıkmasa, arkanızda olmasa aileniz ne durumda olurdu? Ev sahibiyim deyip partisine ihanet edenlerden mi aldınız bu cesareti? Giderken yanında yer aldığınız ihanetçilerin yolunu mu takip ediyorsunuz?"