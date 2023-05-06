Alptekin, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Seçime dokuz kala ülkenin haline bakıyoruz; milletimiz kaybetmenin paniğiyle sağa sola saldıran, iftirayı cebinde taşıdığı bozuk paralar gibi savuran bir AKP’yi ne yazık ki halen daha dinlemek zorunda kalıyor.

Seçimi kesin olarak kaybettiğini hem de bu işin birinci turda, yani haftaya pazar günü biteceğini bilen AKP artık kapağı açılmamış yalanlara dolanlara tevessül etmeye bile bana mısın demiyor.

Oysa ki milletimiz kararını hakikaten çoktan verdi. Nasıl vermesin? Bu ülkede tam 52 aydan bu yana soluksuz olarak enflasyon artıyor. Dikkat edin bakın, AKP’lilerin mahvolan bu ekonomik tablo ile ilgili tek bir yazılı değerlendirmeleri, çözüm önerileri dahi yok! Varsa yoksa milletin aklını ekonomiden başka yöne nasıl çekeriz çabası!

Mümkün mü? Bu saatten sonra hayır. Artık bu millet taneyle soğan da patates de almak istemiyor. Artık bu millet her hafta pazara gittiğinde birbirinden farklı etiket görmek istemiyor. Artık bu millet okula gönderdiği evladının cebine bir tost parası koyabilmek istiyor, bayram geldiğinde bir lastik ayakkabı alabilmek istiyor, tenceresinde bir parça et kaynasın istiyor. Milletimizin öyle AKP yöneticilerinin bugün yaşadığı gibi lükste, şatafatta gözü yok. İnsan gibi yaşamak, huzur içinde günlerini geçirmek istiyor yalnızca.

Bağımsız araştırma kuruluşları bu ay yıllık enflasyonu yüzde 105 açıkladı bile. Siz istediğiniz kadar rakamların orasını burasını bükün, millet ne yaşadığını görüyor.

Ve sevgili Aydınlılar hep birlikte göreceğiz; bu enflasyon haziran ayında düşecek, Millet İttifakı iktidarı bakın sadece 1. ayında bir ekonomi nasıl düzelir hep birlikte göreceğiz. Bu millet AKP iktidarını yıkıyor; dokuz gün sonra çarşıya, pazara, evlerimize bahar geliyor, bolluk geliyor, bereket geliyor. Bırakın onlar çırpınadursunlar, bırakın yapabilecekleri son manevralarını yapadursunlar, bırakın son iftiralarını atadursunlar; bu iş bitti, AKP gitti!”