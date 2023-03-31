Diç yaptığı yazılı basın açıklamasında “Görüyorsunuz demi rezaleti” diyerek hükümete yüklendi.

CHP’li Mustafa Dinç yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı; “Artık Türkiye’nin tekrar umutlarının yeşereceği günlere 50 günden az kaldı. Çocuklarımızın yüzüne bakıp gülümseyeceğimiz; işçimizin, memurumuzun, emeklimizin, esnafımızın tekrar huzur bulacağı günler çok yakın. Ancak seçim önü bir bir ortaya dökülen fiyaskolar; bizlerin bu güne kadar nasıl da kandırıldığını, nasıl da bizler emekle, çalışarak bir yerlere gelmeye çalışırken birilerinin bütün bunlardan muaf tutulduğunu ortaya döküyor. Bakınız, yurtdışından gelen ve sayısı henüz tespit edilemeyen mültecilere, hiçbir kontrol yapılmadan, yalnızca beyanlarıyla okul denklik belgeleri verilmiş. Hem de Milli Eğitim tarafından. Yani sizin anlayacağınız, okul yok ama diploma var. Kimileri de yabancı öğrenci olarak ülkemizdeki Üniversitelere girivermiş. Siz çocuklarınız okusun diye, kılı kırk yarın, dişinizden tırnağınızdan ayırıp; kurslarla, derslerle çocuklarınız liseyi bitirebilsin diye didinin, milli eğitim mültecilere bol kepçe lokantası gibi diploma dağıtsın. Üstelik sonra tespit edilebilenler için “pardon” desin. Görüyorsunuz demi rezaleti.

İşte AKP’nin eğitim politikası tam da bu. Sizin didinmeniz, sizin çocuklarınızın sabahlara kadar uykusuz kalıp çalışması didinmesi değil, işte böyle yöntemlerle verilen denklik belgeleri. Şimdi buradan Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne sormak istiyoruz. Defalarca sorduk, çürük çıkan okulların kaçını yenilediniz dedik cevap alamadık. Bari şuna cevap verin; son 10 yılda kaç yabancı uyruklu kişiye diploma denklik belgesi verdiniz, bunların uyrukları nelerdir, bunların belgeleri tam mıdır, değil midir? Hiç iptal ettiğiniz belge var mıdır? Haydi, 45 gün sonra biz açıklamadan siz çıkın açıklayın, millet er ya da 1,5 ay sonra zaten öğrenecek.” dedi.