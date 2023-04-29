Milletvekilliği aday adaylığı sürecinin başlamasından bu yana Aydın'ın 17 ilçesinde sabahın erken saatlerinden başlayarak gece geç saatlerine kadar ziyaretlerde bulunan ve vatandaşlarla buluşan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın Milletvekili Adayı Evrim Karakoz, hemşehrileri tarafından ilgiyle karşılanıyor.

Gittiği mahallelerde sıkılmadık el, basılmadık taş bırakmayan, 7'den 70'e tüm vatandaşların sorunlarını dinleyerek Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamını ileten Karakoz'un dün son durağı Söke ilçesi oldu. İlçe sivil toplum kuruluşları ile buluşan ve esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Karakoz'a CHP Aydın İl Başkan Yardımcıları Dursun Evren Akçaalan ve Mehmet Zeylan, CHP İl Disiplin Kurulu Yöneticisi Orçun Akbulut ve Üyesi Arife Çevik, CHP Söke İlçe Başkanı Ali Kemal Özcan ve Yönetimi, İlçe Kadın ve Gençlik Kolları Yönetimleri, Aydın Büyükşehir Belediyesi Batı Bölge Koordinatörü Fatih Akkentli, Söke Belediyesi Meclis Üyeleri ve Cumhuriyet Halk Partisi Söke İlçe Örgütü üyeleri eşlik etti.

Karakoz: 84 milyon hemşehrimiz için geliyoruz

Buharkent'ten Didim'e tüm Aydınlılar ile temaslarını sürdüren CHP Aydın Milletvekili Adayı Evrim Karakoz, Söke'de vatandaşlar ile buluşmasının ardından açıklamada bulundu.

Karakoz, “Aydınımızın 17 ilçesinde on binlerce vatandaşımız ile görüşmeyi, 13'üncü Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamını iletmeyi sürdürüyoruz. Elini sıktığımız, temasta bulunduğumuz esnaflarımızın, çiftçilerimizin, hayvancılarımızın, gençlerimizin, kadınlarımızın, engellilerimizin, öğrencilerimizin her birinin umudu Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun önderliğinde hazırlanan, Cumhuriyetimizin 2'nci yüzyılına ışık tutacak olan Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ni hemşehrilerimiz ile paylaşıyoruz” dedi.

14 Mayıs’a iki haftalık bir süre kaldığı için heyecanlı olduklarını ifade eden Karakoz, konuşmasında ayrıca şunları söyledi:

“Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün emaneti ülkemizin özgür, refah günlere kavuşacağı, muasır medeniyetlere ulaşacağı günlere çok az kaldığını halkımızın gözünde görebiliyoruz. Halkımız 14 Mayıs’ta özlediği günlere dönmek için sandığa gidecek ve aydınlık yarınları için oyunu kullanacak. Heyecanımız yüksek, geliyoruz!"