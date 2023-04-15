Seçim çalışmaları kapsamında her gün Aydın'ın farklı bir ilçesinde ziyaretlerde bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın Milletvekili Adayı Evrim Karakoz'un bugünkü durağı aynı zamanda kendi memleketi olan Germencik ilçesi oldu. İlçede Germencikliler ile birebir temaslarda bulunan Karakoz'a Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, CHP Aydın İl Başkan Yardımcıları Burak Yılmaz ve Seçil Macaroğlu, CHP Aydın İl Disiplin Kurulu Üyesi Orçun Akbulut, CHP Germencik İlçe Başkanı Aydın Bircan, İlçe Kadın Kolları Başkanı Emine Kurnaz, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Nedim Can Çetin ve partililer de eşlik etti.

KARAKOZ ESNAFLARIN SORUNLARINI DİNLEDİ

CHP Aydın Milletvekili Adayı Evrim Karakoz'un ilk durağı Ortaklar sanayisi oldu. Burada esnaflar ile görüşen Karakoz, işveren ve çalışanların sorunlarını dinledi, Millet İttifakı tarafından hazırlanan Ortak Politikalar Mutabakat Metni hakkında bilgi vererek Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında sanayi esnafına yönelik yapılacak çalışmaları anlattı.

Karakoz, sanayinin ardından Ortaklar'da bulunan, ünü tüm dünyaya yayılan, çöpşiş restoranlarına giderek esnaflar ile buluştu. Burada işverenler ile görüşen Karakoz'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

"CHP İKTİDARINDA PAZAR ESNAFIMIZ RAHAT BİR NEFES ALACAK"

Sanayi ve çöpşişçileri ziyaret eden Cumhuriyet Halk Partisi Aydın Milletvekili Adayı Evrim Karakoz'un Ortaklar Mahallesi'ndeki son durağı pazar alanına oldu. Beraberindeki heyet ile birlikte Germencik'te yaşamlarını sürdüren üreticiler tarafından açılan tezgahları gezen Karakoz, çiftçilerin sorun ve taleplerini dinledi, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamını Germenciklilere iletti. Karakoz'un yanına gelerek Cumhuriyet Halk Partisi örgütlerine güvendiklerini söyleyen bir esnaf, "Çocukluğumda babam ile bu pazara ürünlerimizi satmaya gelirdim, bugün de tezgahımı kendi çocuklarım ile birlikte açtım. İnanın geçinemiyoruz, gün geçtikçe biz üreticiler yok olup gidiyoruz. Ne ürettiğimizin ne sattığımızın ne de kazandığımızın hiçbir değeri kalmadı. Bu yüzden artık yeter diyoruz. Bizleri, üreticileri bitirdiler, bu düzen değişmeli" diyerek sorunlarını anlattı.

Üreticilerin ve vatandaşların artan hayat pahalılığı, zamlar ve enflasyon nedeniyle yaşadığı sorunları dinleyen Karakoz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde 14 Mayıs'tan itibaren hayat pahalılığının sona ereceğini söyleyerek, "Bizler Cumhuriyet Halk Partisi olarak ülkemizin her bir yanından yükselen 'Artık yeter!' sesini duyuyoruz, biliyoruz. 1 adet soğanın 10 lirayı aştığı güzel ülkemize baharların gelmesine çok az kaldı. İnanın ki 15 Mayıs sabahında farklı bir Türkiye'ye uyanacaksınız. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında her bir hemşehrimizin sesi duyulacak, sorunları son bulacak. Enflasyon yükünün altında ezilen esnaflarımız, ürünü tarlada çürüyen üreticilerimiz, sofrasına bir tabak yemek koyamayan vatandaşlarımız iktidarımızda rahat bir nefes alacak. Geliyor gelmekte olan" dedi.

Ortaklar'ın ardından beraberindeki heyet ile Balatçık Mahallesi'nde yerel halk ile buluşan Karakoz, buranın ardından Bozköy Mahallesi'nde Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Vatandaşlar ile sofrasını paylaşan Karakoz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamını Bozköylülere ileterek hayırlı Ramazanlar diledi.

Karakoz'un sabah erken saatlerde başlayan programı, Dağyeniköy Mahallesi'nde vatandaşlar ile buluşmasının ardından son bulacak.