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Konuşmanın ardından Seçim otobüsü içinde vatandaşları selamlayarak Aydın'dan Nazilli'ye hareket ettiler. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Aydın Milletvekilleri Hüseyin Yıldız, Süleyman Bülbül ve Evrim Karakoz, Millet İttifakı İl Başkanları katılım sağladı.

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Özgür Özel Atatürk Kent Meydanın'da Aydınlılarla bir araya geldi. Seçim Otobüsünden vatandaşlara seslenen Özgür Özel ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu , İkinci tuerda yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi için vatandaşlardan oy istiyerek herkesin demokrasi adına sandığa gitmelerini dile getirdiler.

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