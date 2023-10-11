Doğanın ve çevrenin korunmasının yanı sıra kent sakinlerine daha sağlıklı ve hijyenik bir yaşam alanı sunma hedefiyle çalışmalarını sürdüren Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Belediye Başkanı Ömer Günel’in talimatı ile periyodik aralıklarla gerçekleştirilen detaylı temizlik çalışmalarını yoğunlaştırdı. Detaylı temizlik çalışması kapsamında ekiplerin son durağı kırsal Çınarköy, Yeniköy ve Yaylaköy mahalleleri oldu. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, cadde ve sokakları köpüklü suyla yıkarken parklarda ve yeşil alanlarda bulunan çocuk oyun gruplarını, bankları ve tüm çöp konteynerlerini özel solüsyonlarla dezenfekte etti. Yol kenarlarında biriken ot, yaprak ve dal birikintilerini de temizleyen ekipler, detaylı temizlik çalışmalarının süreceğini belirtti.