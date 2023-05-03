Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Didim Gençlik Merkezi; gençlere, uzman eğitmenler gözetiminde sosyal, kültürel, bilimsel ve sportif faaliyetlere yönlendirmek, onlara rehberlik ve danışmanlık yapmak, çeşitli aktiviteler içinde yer alarak sosyal beceriler kazanabilmelerini sağlamak amacıyla etkinlikler, çalışmalar yapan; tarihî ve kültürel geziler, kamplar ve spor faaliyetleri düzenleyen, içerisinde spor salonu, oyun salonu bulunan donanımlı bir merkez olarak tasarlanan gençlik merkezi gençlerle buluşmaya hazırlanıyor. Gençlik Merkezinin hemen yanına inşa edilen Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ile gençler özgürce istedikleri zaman konforlu, donanımlı Yarı Olimpik Yüzme Havuzunda yüzme eğitimi gerçekleştirebilecekler" denildi.