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Gerçekleştirilen çalışmadan dolayı herkesin çok mutlu olduğunu ifade eden İmamköy Muhtarı Ahmet Direk, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.





Muhtar Direk, “Yapılan çalışmalardan halk, arazi sahipleri ve muhtarlar olarak çok memnunuz. Yol kenarındaki kargılardan dolayı yol çok daralmıştı. Araçlar karşılıklı birbirlerini sıkıştırıyordu. Büyükşehir Belediyesi’ne yolun temizlenmesi, kargılarla kuru otların temizlenmesiyle ilgili dilekçemizi verdik, ekipler kısa süre sonra gelip çalışmaya başladı” ifadelerini kullandı.





Yapılan çalışmayla ağaç kesilmediğini fakat yolun kapanmasına sebep olan kargıların temizlendiğini belirten Direk, “Yol kenarındaki kargılar ve kuru otlar temizlenip yol genişletiliyor. Yapılan çalışmadan çok memnunuz. Özellikle çiftçilerimiz çok memnun kaldı. Bu yolu kullanan birçok vatandaşımız beni arayıp teşekkür ediyor. Ben de İmamköy Muhtarı olarak vatandaşlarımız adına Topuklu Efemize ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.





Yolu Ilıcabaşı Mahallesi’nden başlamak üzere 20’ye yakın mahalle halkı tarafından kullandığının altını çizen Direk, “Burada ekipler trafik güvenliği için tehlike arz eden kargıları temizliyor. Şimdi çok güzel oldu, yolu kullanan bütün vatandaşlarımız yapılan çalışmalardan çok memnun” şeklinde konuştu.



Ayrıca Büyükşehir Belediyesi’nin her türlü hizmette her zaman yanlarında olduğunu söyleyen Ahmet Direk “Verilen hizmetler saymakla bitmez. ASKİ’den, AYBA’dan, verilen sağlık hizmetlerinden, Park ve Bahçeler Dairesi’nin bu hizmetlerinden hakikaten çok memnunuz. Taleplerimiz hemen yerine getirilip anında yapılıyor” dedi.