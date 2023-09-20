IFBB Mr. Üniverse Montenegro 2023 fitness şampiyonası, bu yıl 15-17 Eylül tarihleri arasında Karadağ’da düzenlendi. Şampiyonaya dünya genelinden yaklaşık 600 sporcu katıldı. Başkan Ömer Günel’in sponsor olduğu 33 yaşındaki Alina Duyar, ‘Büyük Bayanlar’ kategorisinde şampiyonlar şampiyonu unvanını elde ederek Kuşadası ve Türkiye’nin gururu oldu. Başarılı kadın sporcu aynı zamanda IFBB Pro kart da almaya hak kazandı.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’e kendisine verdiği destek dolayısıyla teşekkür eden Alina Duyar, “Pro kart sahibi olduğum için artık IFBB Profesyonel Lig’e yükseldim. Hedefim Kuşadası ve Türkiye’yi 2024 yılında yurt dışında yapılacak şampiyonalarda en iyi şekilde temsil etmek olacak. Başkanımız Ömer Günel, her zaman sporcuların yanında” dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise, "Öncelikle elde ettiği başarıyla kentimizi sevince boğan Alina’yı tebrik ediyorum. Alina gibi başarılı kadın sporcularımıza mutlaka destek vermeliyiz. Çünkü Alina aynı zamanda gençlerimize de örnek oluyor. Kendisini tebrik ediyorum. Kuşadası her zaman sporcu dostu bir kent olacak" diye konuştu.