Efeler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Münür Alikoç, kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi. Sevenlerini yasa boğan ani ölüm sonrası Efeler Belediyesi, Münür Alikoç’un adını yaşatmak için önemli bir karar aldı. Yöreye özgü lezzetlerin tanıtımının yapılması için düzenlenen Efeler Gastronomi Festivali’nin hayata geçirilmesinde büyük emeği olan Alikoç’un adı Efeler Gastronomi Festivali’ne verildi. “Münür Alikoç Gastronomi Festivali” ismiyle sürecek olan etkinliklerin ikinci günü buruk başladı. Festivalin ilk gününde vatandaşların hoş vakit geçirmesine katkıda bulunmak için çeşitli şarkılar seslendiren Efeler Kent Orkestrası, Münür Alikoç’un anısına saygı amacıyla festivalin kalan kısmında sahne almayacak.



Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda Münür Alikoç’un vefatı nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getirerek paylaşımında "Değerli çalışma arkadaşım, can dostum, yoldaşım, Belediyemizin Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Münür Alikoç'u kaybetmiş olmanın büyük üzüntüsünü yaşıyoruz. Dün başlayan 2'nci Efeler Gastronomi Festivalimiz bugün itibariyle 'Münür Alikoç Gastronomi Festivali' olarak devam edecek. Adını hep yaşatacak onu hiç unutmayacağız. Mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verdi.





Münür Alikoç kimdir?

Aydın Atça’da 20 Ekim 1959 tarihinde dünyaya gelen Münür Alikoç, 1974 yılında Aydın Sanat Enstitüsü'nde lise öğrenimine başladı. Daha sonra İzmir Çınarlı Teknik Lisesi'ne geçti ve oradan mezun oldu. 1978’de o dönemki ismiyle Aydın Belediyesi'nde memur olarak göreve başladı. Yaşamının büyük bölümünü kamu emekçilerinin hakları için mücadeleye adayan Münür Alikoç, KESK TÜM BEL-SEN'in Aydın'da kurucusu oldu ve bir önceki dönem başkanlığını yaptı. 2019 yılından beri Efeler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü olarak görev yapan Münür Alikoç, 29 Nisan 2023’te hayata veda etti.