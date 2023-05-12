AK Parti 28. Dönem Aydın Milletvekili Adayı Mustafa Savaş, AK Parti Efeler İlçe Başkanı ve yönetimi ile birlikte parti binasında gerçekleştirdiği buluşmanın ardından Atatürk Kent Meydanı’nda ki Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) çadırını ziyaret etti. Daha sonra Yağçılar İçi sokağına giren Savaş, halkın yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Yediden yetmişe herkesin ilgisini çeken Savaş, halkın sevgi selini karşılıksız bırakmadı. Gençlerin ve vatandaşların fotoğraf çektirme isteklerini yerine getiren Savaş, Pazar günü yapılacak olan seçim için hem destek vermelerini hem de çevresindekileri doğru yönde oy kullanmaları için talepte bulundu. Halkın olumlu tepkisi ile karşılaştığı için çok mutlu olduğunu dile getiren Savaş, “Miting ’de bizi coşkuyla hemşerilerimiz bağrına bastı. Yoğun katılım vardı, katılımın ötesinde coşku vardı, heyecan vardı. Sayın Cumhurbaşkanımıza katılım sayısını belirtti. Hakikaten buradan Ankara'ya, Türkiye'ye mesaj verdik. Seçim çalışmalarımız gayet güzel gidiyor. Bugün de buradayız. Esnafımıza hayırlı işler diliyoruz, sohbet ediyoruz. Vatandaşlarımızla, hemşerilerimizle sohbetimizi görüyorsunuz. Epey zaman oldu sokağın başına gireli, daha ilerleyemedik. Hemşerilerimizin ilgisi de yoğun. Karşılıklı sohbet ediyoruz. Selam veriyoruz, fotoğraf çektiriyorlar, konuşuyoruz. Az bir süre kaldı seçime. Büyük ve güçlü Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde emin adımlarla yoluna devam edecek” dedi.