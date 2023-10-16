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Doğal, tarihi ve kültürel zenginliğin korunmasını ve değerlendirilmesini sağlayarak, bölgede sürdürülebilir ve bütüncül bir kırsal kalkınmayı tetikleyen ve yerel coğrafyada sosyo-ekonomik bir kalkınma yaratan Efeler Yolu, 2023 Green Destinations En İyi 100 Hikâye (Top 100 Good Practice Story) listesine alındı. İzmir’in Bornova ilçesinden başlayarak Nif dağı ve Bozdağ sıradağlarını geçerek Kiraz’ın yaylalarını dönen ve devamında Aydın sıradağları üzerinden Selçuk’ta bulunan Meryemana’da sonlanan Efeler Yolu kültür rotası, uluslararası alandaki ilk başarısına da imza attı. En İyi 100 Hikâye listesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sürdürülebilir turizm alanındaki çalışmalarında da önemli bir adım oldu.

Her yıl İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin de üyesi olduğu Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi’nin (Global Sustainable Tourism Council – GSTC) akredite kuruluşu olan Green Destinations tarafından En İyi 100 Hikâye yarışması düzenleniyor. Yarışmayla, turizm profesyonellerinden gezginlere kadar bütün turizm sektörüne ilham verici örneklerin paylaşılması amaçlanıyor. Dünyanın dört bir yanındaki destinasyonlardan, en iyi sürdürülebilir turizm hikâyeleri bir araya getiriliyor.

Bu kapsamda Turizm Şube Müdürlüğü tarafından “Efeler Yolu” için 2023 Green Destinations En İyi 100 Hikâye yarışmasına başvuru yapıldı. “Efelerin yolunu takip edin, Efelerin kültürel zenginliğine tanık olun” sloganı ile yola çıkan başvurusu dosyasında, Efeler Yolu projesi ile hem doğanın korunduğu hem yerelde kalkınmanın sağlandığı hem de Efe kültürünün sürdürülerek geleneklere sahip çıkıldığı ifade edildi.

Yarışma; Top 100 Partnership'in himayesinde, Green Destinations, QualityCoast, Travelife, ITB Berlin, Asian Ecotourism Network (Asya Ekoturizm Ağı), Ecotourism Australia (Ekoturizm Avustralya), Global Ecotourism Network (Küresel Ekoturizm Ağı), Sustainable First ve GLP Films'in özel katkılarıyla yapılıyor. Yarışma aynı zamanda Future of Tourism Coalition (Turizmin Geleceği Koalisyonu) tarafından da destekleniyor.

Efeler Yolu’nun hikâyesine ve 2023 En İyi 100 Hikâye listesinin tamamına Green Destinations web sitesinden ulaşılabiliyor.

Efeler Yolu, İzmir'in dağlarındaki köyleri ve yaylaları birbirine bağlayarak birçok medeniyetin izlerini taşıyan ve zengin bir ekosisteme ev sahipliği yapan bir kültür rotasıdır. Efeler Yolu projesi bölgenin doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerinin korunmasını ve değerlendirilmesini sağlayarak bölgede sürdürülebilir bütüncül bir kırsal kalkınmayı tetiklemeyi amaçlıyor.

Efelik kültürünün izlerini taşıyan köyleri ve vadileri, günümüze ulaşmış patikalarla birbirine bağlayan bu özel kültür yolu, Bornova Nif Dağı’nda başlayıp bütün bir havzayı, dağ̆ köyleriyle bağlayarak, Selçuk, Meryem Ana Kilisesi’nde son buluyor. Bölge, eski dönemlerden itibaren farklı uygarlıklara ev sahipliği yapmış olması nedeniyle eşsiz bir kültürel mirasa sahip. 28 köyden geçen ve 500 kilometre uzunluğuna sahip Efeler Yolu kültür rotasının başta kadınlar olmak üzere bölge sakinleri için ek gelir kaynakları yaratması hedefleniyor.

Tasarlanan köy kapılarıyla, rota üzerindeki her köy bir ziyaret noktası haline gelecek. Üreticilere verilen ashap tezgâhlar sayesinde yerel ürünler yürüyüşçülerle buluşacak. Uluslararası kültür rotalarına birebir uyumlu işaretleme sistemiyle, metre metre yürünerek açılan bu yol, ilerleyen süreçte aynı zamanda mobil aplikasyonlar üzerinden izlenebilecek. Rotayı kullanacak gezginlerin konaklaması için köylerde ev pansiyonculuğu eğitimleri verilecek.

Efeler Yolu; İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Valiliği, Ege Üniversitesi, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, İzmir Vakfı, İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Efeler Yolu Derneği ortaklığında İzmir Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle hayata geçiriliyor.

Sürdürülebilir turizme kendini adamış destinasyonların ve işletmelerin değerlendirilmesi, kapasitelerinin geliştirilmesi ve sertifikalandırılması üzerinde çalışan Hollanda merkezli bir kuruluştur. Green Destinations; bir dizi uluslararası programdan oluşuyor. Kuruluş; sürdürülebilir turizm uzmanları, danışmanları ve kar amacı gütmeyen kuruluşların 50'den fazla temsilcisinden oluşan uluslararası bir ortaklığa liderlik ediyor.