CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı, yaptığı açıklamada şunları bildirdi: Kendi milletinin geçim derdi ile dalga geçer gibi, saray saltanatı süren ve sarayın şatafatlı hayatının içinde yaşamını sürdüren Akp Genel Başkanı manda yoğurdu, ejder meyvesi derken işçinin ve emekçinin sofrasını kalkan balığı ile zenginleştirme önerisinde bulundu. Halkımız her geçen gün daha yoksullaşıyor. Her geçen gün artan ekonomik şiddetin boyutu artıyor.



"EMEKLİYE GÜNDE BİR ÖĞÜN MAKARNA YETER Mİ?"



Sn. Savaş sen saray ekonomisinden anlarsın. 3 kişilik bir ailede 7.500 TL alan bir emeklimiz temel giderleri çıktıktan sonra nasıl geçinecek. Genel başkanınızın tavsiyelerine uyar da manda yoğurdu, ejder meyvesi derken kalkan balığını da sofrasına ekler ise bir ay geçinebilir mi? Emekli vatandaşlarımız; bir kg kıyma, bir kg peyniri, yoğurdu, sebze ve meyvesini dahi alamaz duruma gelmişken, aileler çocuklarına süt dahi alıp içirmekte zorlanırken bu tür tavsiyelere uyan bir emeklinin ekonomisi bunu nasıl kaldıracak? Yoksa emekli günde bir öğün makarna ekmek akşam da bir bardak çay yeter mi ? Sizler bu milletin cefası ile dalga geçecek kadar kibre kapıldınız. Sizler işçimiz, emekçimiz ve emeklilerimizin zor durumumu dahi sırf oy ve koltuk uğruna şahsi çıkarlarınız için kullandınız. Porsiyon küçültün dediniz, parsel parsel porsiyonları peşkeş çektiniz.

AKP politikaları sayesinde enflasyon arsa çıkmış, temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinin fiyatları almış başını gitmiş iken sarayın en tepesindeki kibir kulesinden yapılan bu açıklama sözde kalkınan Türkiye'nin özde yaşanan sefaletin en net örneğidir. Aileler sofralarında iki lokma ekmek bulunca şükür ederken, anne ve babalar çocuklarının kırtasiye ihtiyaçlarını dahi karşılayamazken kendi milletine bu kadar uzaktan bakanlara yazıklar olsun. Sn. Savaş sen de artık liderinin sözünü dinler sofrandan kalkan balığını eksik etmezsin herhalde. Hadi rasgele" ifadelerini kullandı.