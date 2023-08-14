Aydın Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ertuğrul Yamen, hakkında çıkan asılsız haberlere ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaparak şu ifadelere yer verdi; “Bazı basın yayın organlarında şahsımı ve ailemi dahi karalamaya yönelik, tümüyle iftira etmeyi; onur şeref ve haysiyetime zarar vermeyi hedefleyen bir takım yayınları üzülerek müşahade ettim.

İncirliova ilçesi, Karabağ köyünde bulunan ve yaklaşık 570 metrekare büyüklüğe sahip, aileme ait bir gayrimenkul üzerinden koparılmaya çalışılan iftira furyasına doğru bilgilerle açıklama getirmenin, birçok başka önemli konuyla meşgul olması gereken kamuoyu gündemini daha fazla meşgul etmemek adına doğru olacağını değerlendirmekteyim.

Söz konusu gayrimenkul aileme ait olup; ailem Tarım Bakanlığının çiftçi kayıt sisteminden de açıkça görülebileceği üzere, tamamı tarafımıza ait yaklaşık 120 bin metrekare tarım toprağında on yıllardan bu yana ziraatle uğraşmakta ve gelir sağlamaktadır. Bu vesileyle ifade etmeliyim ki; on yıllardan bu yana çiftçilikle uğraşan bir ailenin üyesi olduğum da esasen çevrem tarafından bilinen, aleni bir husustur.

Kaldı ki; söz konusu parsel, ailem tarafından mülk edinildiğinde; parselasyonu olan, köy yerleşik alanı içinde, arsa vasfında, sonrasında yapılanma koşullarıyla ilgili herhangi bir belediyede hiçbir işlem görmemiş bir parseldir.

Söz konusu gayrimenkulün edinilmesi ya da sonrasında üzerine konut yapılması esnasında, iki bankadan kredi kullanılmış, bir kısmı ödenmiş, bir kısmı da ödenmeye devam edilmektedir.

Bununla birlikte; bu esnada yine aileme ait bir gayrimenkul de satılmak suretiyle bu süreçte geliri kullanılmıştır.

Meşru; göz önünde olan bir gayrimenkul üzerinden maksatlı olarak kamuoyunu yanıltmaya ve şahsıma iftira etmeye uğraşanlar da hukuk önünde, Aydın Adliyelerinde bunun hesabını muhakkak verecektir.

Ne benim ne de ailemin bu başlıkta veremeyeceği bir hesabı, açıklık getirilmeyecek en ufak bir nokta dahi bulunmamaktadır.

Birkaç müfterinin iftirası vesilesi ile de olsa da gündemi gereksiz yere meşgul etmiş olmaktan dolayı tüm Aydın kamuoyundan affımı diliyor, bilgi edinilmesini saygılarımla temenni ediyorum” dedi.

